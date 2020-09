Covid-19 : quelles nouvelles mesures contre la propagation ?

Pour le moment, le conseil scientifique a partagé ses recommandations : un isolement de 7 jours dès que l’on ressent des symptômes et de même durée dès réception d’un résultat positif si l’on est asymptomatique. En cas de cas contact, il faut s’isoler dès le jour du contact avec la personne infectée. Le conseil propose également, pour faciliter le respect du confinement, l’annulation du délai de carence pour les arrêts de travail, une prime de compensation pour les indépendants et une aide à domicile.

Nouvelles mesures gouvernementales

En Europe, certains pays n’hésitent pas à sanctionner le non respect du confinement. En Espagne, l’amende peut grimper jusqu’à 15 000 euros. Le conseil de défense annoncera ses décisions vendredi 11 septembre. Le journaliste Jeff Wittenberg, en direct de l’Élysée, indique que de "nouvelles restrictions pourraient être décidées au niveau local", dans les grandes métropoles en particulier, comme "la fermeture des bars et des restaurants plus tôt dans la soirée". Un "confinement ciblé dans certaines villes" est "tout à possible", a reconnu le Palais. Pas de mesures coercitives à priori pour les personnes âgées, mais un "rappel a l’ordre général" est prévu. Quant à la réduction de la quatorzaine, la décision n’est "pas encore tranchée".

