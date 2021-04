Covid-19 : quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance d’Inde ou du Brésil

A partir du samedi 24 avril, les voyageurs en provenance d’Inde, du Chili, d’Argentine, du Brésil, de l’Afrique du Sud, ou encore de la Guyane, seront soumis à 10 jours d’isolement obligatoires. Avant même le décollage, les passagers doivent présenter à la compagnie aérienne un test PCR négatif de moins de 36 heures, ainsi qu’un justificatif de domicile ou une réservation d’hôtel. A l'atterrissage à Paris, un test antigénique est ensuite effectué.

Des contrôles aléatoires de la quarantaine

Un arrêté préfectoral va être pris concernant cette quarantaine obligatoire. A l’arrivée de ces voyageurs en France, les autorités vérifieront l’adresse fournie et pourront s’y rendre pour des contrôles aléatoires. Les sorties sont autorisées pour les personnes concernées entre 10 heures et 12 heures. Les contrevenants risquent entre 1 000 et 1 500 euros d’amende.