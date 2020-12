Covid-19 : quand l’angoisse rend le sommeil impossible

Que ce soit des difficultés pour s’endormir ou le fait de se réveiller plusieurs fois dans la nuit, les Français souffrent de plus en plus de troubles du sommeil depuis l’apparition du Covid-19. "J’ai fait beaucoup de cauchemars à l’annonce des confinements", relate un témoin interrogé par France Télévisions. Même quand les personnes ne sont pas malades, elles peuvent être gagnées par l’angoisse, c’est notamment le cas dans un service spécialisé du CHU de Bordeaux.

Une situation encore pire pour ceux qui ont été touchés par le Covid-19

Le chef de service, le professeur Pierre Philip, spécialiste de la médecine du sommeil, constate ces changements. Pour tenter de palier à ces troubles, une application a été créée pour "pouvoir faire pouvoir faire une évaluation autonome, de son sommeil, fatigue et moral. Ce n’est pas un outil qui remplace un médecin, mais il vient en prévention et en anticipation pour aider des gens", explique-t-il. La situation est encore pire pour ceux qui ont été contaminés par le virus : il y a deux fois plus d’insomnie. De même, les facteurs de stress psychosocial et les difficultés économiques ne favorisent pas le sommeil.