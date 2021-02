Covid-19 : qu'annoncera le Premier ministre lors de sa conférence de presse ?

Après les Alpes-Maritimes et l'agglomération dunkerquoise, qui ont mis en place un reconfinement local le week-end, d'autres départements pourraient également adopter d'autres mesures afin de freiner l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera à 18 heures jeudi 25 février. Un reconfinement national est-il possible ? "L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible avec cette stratégie de décisions locales", rapporte le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en direct de l'avenue de Ségur, à Paris.

Une liste d'une dizaine de départements classés rouge

De leur côté, les scientifiques s'alarment de la situation dans les hôpitaux, et "réclament un tour de vis beaucoup plus dur", précise le journaliste. Jean Castex devrait dévoiler une liste d'une dizaine de départements classés rouge. "Les décisions locales seront ensuite annoncées directement par les préfets", ajoute Jean-Baptiste Marteau, à qui un ministre confiait que l'hypothèse d'un reconfinement national serait sérieusement envisagée si les chiffres s'affolent dans plus de 30 départements représentant une part importante de la population. "Attention, on n'en est absolument pas là", répète-t-on dans l'entourage du Premier ministre.

