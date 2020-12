Covid-19 : 13 750 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures en France

"La partie est loin d'être gagnée", a reconnu Jean Castex lors de sa conférence de presse concernant l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France, jeudi 10 décembre. Et pour cause, l'objectif des 5 000 contaminations par jour d'ici au 15 décembre, fixé par Emmanuel Macron, ne devrait pas être atteint. "Nous sommes sur une sorte de plateau", a indiqué le chef du gouvernement.

Ainsi, 13 750 nouvelles contaminations au virus ont été comptabilisés en 24 heures, contre 14 595 mercredi, selon les données publiées par Santé publique France jeudi soir.

Par ailleurs, 25 199 personnes atteintes du Covid-19 étaient hospitalisés à cause du Covid à la date de jeudi, contre 25 526 la veille et 26 333 lundi. Le nombre de patients en réanimation (c'est-à-dire les cas les plus graves) continue lui de diminuer légèrement et passe même sous la barre symbolique des 3 000, avec 2 949 personnes, contre 3 031 mercredi et 3 415 il y a une semaine.

Avec 297 décès supplémentaires dans les hôpitaux en 24 heures (contre 296 mercredi), le bilan de l'épidémie due au coronavirus s'établit désormais à 56 940 morts en France.