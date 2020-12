Covid-19 : pourquoi les contaminations ne baissent pas ?

Les derniers chiffres de contaminations ne sont pas bons, selon le ministère de la Santé. Sur une semaine, chaque jour, environ 11 000 nouveaux malades sont détectés, et pour la seule journée du mercredi 9 décembre, 14 000 nouveaux cas. L'épidémie ne faiblit plus, elle stagne. Une situation peut-être dûe à un relâchement généralisé : "J'ai des patients que je sais positifs, que je croise en ville et qui ne devraient pas y être", explique le docteur Jean-Michel Gal.



Température et réouverture des écoles en cause



L'affluence dans les magasins, la promiscuité dans les transports ou au sein des entreprises, autant de portes d'entrée pour un virus. "Le confinement, même s'il a eu un certain effet, a été contrebalancé par la température et la réouverture des écoles, sans qu'on puisse quantifier précisément quel part est dû à la réouverture des écoles et quelle part est dû à la température", explique Dominique Costagliola, directeur adjointe de l'institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique.