Covid-19 : Mayotte reçoit des renforts

C’est une bouffée d’oxygène pour le centre hospitalier de Mamoudzou, le seul de l’île de Mayotte. Les renforts de l’armée et de la sécurité civile se déploient à Pamandzi. 135 personnes sont installées dans un centre de santé début mars. Cette présence rassure les habitants. “C’est une belle initiative car ça va permettre de désengorger le centre hospitalier de Mamoudzou”, se réjouit Nouvo Bétina Ayse, une patiente.

Confinement prolongé

Il était en effet au bord de l’asphyxie. Sur l‘île de Mayotte, le taux d’incidence est six fois plus élevé que la moyenne nationale. 95% des cas sont dus au variant sud-africain, très contagieux. Les renforts humains et matériels venus de métropole doivent aider à prendre ces patients en charge. En parallèle, près de 60 malades du Covid-19 ont été évacués à La Réunion. Le confinement décrété à Mayotte a été prolongé jusqu’au 15 mars.

Le JT

Les autres sujets du JT