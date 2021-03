Covid-19 : l’hypothèse d’un reconfinement en débat en Île-de-France

En Île-de-France, le Covid-19 est bien présent, et certains se résignent déjà au reconfinement. Mais la mesure est toujours débattue. "Si on veut que les gens tiennent, il faut leur laisser un petit peu de liberté, et il n'y en a déjà pas beaucoup", estime une passante. “Je n’en peux plus, mais en même temps, je pense que ça ne changera pas grand-chose avec le couvre-feu en semaine, quand on travaille”, ajoute une autre.

Certains services de réanimation saturés

De nombreux soignants appellent à un reconfinement strict pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19. La totalité du service de réanimation de l’hôpital Bichat, à Paris, est occupé, avec deux tiers de patients Covid. “Il faut confiner de façon dure mais c’est déjà trop tard, on sait très bien que ce qu’on va faire aujourd’hui sera valable que dans 15 jours à trois semaines, et d’ici là on sera saturé”, explique le professeur Jean-François Timsit, chef du service. De nouvelles mesures pourraient être prononcées dans les prochains jours.

Le JT

Les autres sujets du JT