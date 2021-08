Covid-19 : les touristes priés de quitter la Martinique reconfinée, la situation à l'hôpital reste très tendue

Une interminable file d'attente s'est créée à l'aéroport Aimé Césaire, en Martinique, reconfinée depuis mardi 10 août au soir. Les touristes, invités à rentrer chez eux, ont écourté leur séjour. "On est là depuis six jours, et on est obligés de retourner en métropole", déplore un couple de vacanciers. Les plages ne sont plus accessibles au public pour une durée minimale de trois semaines, et les hôtels devront fermer leurs portes. De plus, les déplacements sont interdits à plus d'un kilomètre de son lieu de résidence.

Une situation tendue à l'hôpital

Ces mesures strictes ont été prises pour ne pas aggraver une situation déjà très tendue à l'hôpital. En Martinique, seuls 22% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit trois fois moins que sur l'ensemble de la France. "Au CHU de Martinique, les équipes sont complètement submergées par cette quatrième vague, rapporte la journaliste Margaux Subra-Gomez, en direct de Fort-de-France, mercredi 11 août. Les services de médecine sont complets. Les patients arrivent ici dans un état déjà très avancé. Dix personnes meurent chaque jour, désormais, à l'hôpital et la morgue est débordée."