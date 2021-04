Covid-19 : les restrictions de déplacements concernent désormais toute la France

19 départements étaient déjà concernés par les mesures restrictives, notamment au niveau des déplacements. Emmanuel Macron, dans son allocution du mercredi 31 mars, a annoncé que toute la France était désormais logée à la même enseigne. Toutes les nouvelles mesures annoncées par le président de la République entreront donc en vigueur samedi 3 avril. Les déplacements entre régions sont proscrits, avec une tolérance pour le week-end de Pâques, afin que les Français décident du lieu de leur confinement.

Des restrictions pendant quatre semaines

Les rassemblements en extérieur sont limités à six personnes et il est impossible de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile, sauf motifs impérieux. Les commerces non-essentiels sont contraints de fermer. À Montpellier (Hérault), les habitants étaient jusqu’ici épargnés. "Ça veut dire un troisième confinement, on en a tous un peu marre", déplore une femme. "On est d’accord pour tous jouer le jeu un temps, mais ça fait un peu long maintenant", avance une autre. Ces restrictions s’appliqueront pour quatre semaines.