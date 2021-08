Covid-19 : les hospitalisations repartent à la hausse

"En effet, on voit bien une légère remontée depuis fin juillet. Les hôpitaux comptent 10 151 malades du covid, un chiffre en hausse de 12,5 % sur une semaine", confirme la journaliste Sophie Piard sur le plateau du 19/20. D'après les chiffres de CovidTracker, "1908 personnes sont en soins critiques, + 14 % en sept jours."

Des chiffres à relativiser

Pour le moment, "ils sont comparables à ce que nous avons connu l'an dernier au début de la deuxième vague mi-octobre", poursuit la journaliste. Des disparités s'observent selon les départements. En Outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe et la Polynésie française connaissent une situation particulièrement critique. Dans l'Hexagone, "c'est en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Haute Corse que l'on trouve le plus de patients hospitalisés, l'immense majorité non vaccinée." Aujourd'hui, 58,5 % possèdent un schéma vaccinal complet. Pour autant, l'Institut Pasteur "prévoit une quatrième vague courant septembre avec une nouvelle pression sur les hôpitaux", conclut Sophie Piard.