Covid-19 : les coiffeurs autorisés à ouvrir, les professionnels sur "leur garde" en attendant le protocole

Christophe Doré, président de l’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC), a exprimé vendredi 19 mars sur franceinfo "son soulagement" après l'annonce du gouvernement de laisser les salons de coiffure ouverts en dépit du confinement qui est instauré dans 16 départements pour maîtriser l’épidémie de Covid-19.

"C'est une surprise, un soulagement et aussi une inquiétude. Nous espérons que le protocole sanitaire que nous avons mis en place depuis un an va rester en l'état puisqu'il a déjà été très strict et que la profession a parfaitement respecté ce protocole", a expliqué Christophe Doré. "C’est un moment de détente. C'est un moment d'échange, de partage et il était essentiel que l'on reste ouvert", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué qu'un protocole sanitaire "particulier" sera discuté avec les professionnels de la coiffure. "Je ne vois pas pourquoi il y aurait un renforcement. Mais c'est tout l'enjeu de cette journée et c'est pourquoi je reste encore sur mes gardes", a-t-il dit. La crise sanitaire a pesé lourdement sur les salons de coiffure : "Il y aura des fermetures de salons de coiffure, c'est inévitable", a-t-il affirmé sans donner de chiffres précis. "Aujourd'hui, 25 à 30% des gens ont déjà utilisé ou consommé leur prêt garanti par l’État. C’est une dette. Cela veut dire quand tout va repartir, il faudra payer cette dette", a-t-il indiqué.