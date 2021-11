Covid-19 : les Autrichiens divisés face au reconfinement des non-vaccinés

Face à la reprise active de l'épidémie de Covid-19, l'Autriche a décidé de reconfiner, à partir du lundi 15 novembre, uniquement les personnes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Une décision radicale qui provoque des remous dans toute l'Europe.



La bonne solution

Du côté des Autrichiens, les habitants sont également partagés. Certains pensent que c'est une bonne idée, d'autres sont choqués. "C'est malheureusement nécessaire, il n'y a pas d'autres solutions. Ça fait plus d'un an et demi qu'on se bat contre ce virus", confie une passante. "Moi ça me rend triste, j'ai des amis qui ne pourront pas aller au marché de Noël", regrette en revanche un homme. En Autriche, seule 65% de la population est vaccinée. Face à la reprise du Covid-19, le gouvernement pourrait envisager d'autres mesures, comme le couvre-feu pour toute la population.