Covid-19 : le Premier ministre Jean Castex testé positif

Jusque-là cas contact, le Premier ministre Jean Castex a été testé positif au Covid-19. Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique France Télévisions, est sur le plateau pour décrypter cette actualité politique et sanitaire.

Présent à Bruxelles (Belgique) pour une réunion avec plusieurs ministres français et étrangers, lundi 22 novembre, Jean Castex apprend sur le chemin du retour que l’une de ses filles de 11 ans est atteinte du Covid-19. Désormais cas contact, il préside, malgré tout, la réunion sur la Guadeloupe, en visioconférence. Après avoir effectué un test PCR, le résident de Matignon apprend sa positivité au Covid-19. Le Premier ministre est donc à l’isolement pour une durée de 10 jours et n’a pas de symptômes, d’après Matignon.



Un test positif qui n’est pas sans conséquences

Mais le test positif de Jean Castex a des répercussions. En effet, il était présent en Belgique pour une réunion entre plusieurs ministres. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, la ministre des Armées, Florence Parly, le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune et le ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, étaient aux côtés de Jean Castex à Bruxelles et sont donc cas contacts et placés à l’isolement.