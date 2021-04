Covid-19 : le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 juin

Le pass sanitaire est déjà expérimenté depuis une semaine pour aller en Corse. Il sera bientôt le sésame pour plus de liberté en France. Concrètement, un QR code permettra de prouver soit un test PCR négatif récent, soit un vaccin, soit un certificat de rétablissement au Covid. Dès le 9 juin, ce pass sera la condition pour accéder à des grands sites accueillants plus de 5000 personnes : lieux culturels, stades et foires. Il sera complété d'un protocole sanitaire strict. A partir du 30 juin, il permettra d'assister à tout type d'évènements regroupant plus de 1000 participants.

Un pass qui ne sera pas discriminatoire

Pour les entreprises d'évènementiel à bout de souffle, ce pass sanitaire est la seule solution. Les touristes étrangers devront aussi montrer patte blanche pour revenir dans l'Hexagone à partir de la mi-juin. Face aux inquiétudes, Emmanuel Macron promet que ce pass ne sera pas discriminatoire et qu'il ne sera pas obligatoire dans les restaurants, théâtres ou cinémas.