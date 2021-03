Covid-19 : le pari du président de ne pas reconfiner d'autres territoires est-il toujours d'actualité ?

Face à l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, le président de la République et son gouvernement sont à nouveau dos au mur. Le pari politique, datant de fin janvier, de ne pas reconfiner est-il toujours d'actualité ? "C'était déjà un trou de souris, mais il devient encore plus petit", constate un ministre, tandis qu'un autre ajoute : "Les soignants en ont ras-le-bol et on a peur de les perdre. Or, c'est sur eux que repose tout l'effort !"

"Il a perdu son pari"



Mais un dirigeant de La République en marche tempère : "Ce serait très coûteux politiquement. Les gens ne comprendraient pas, ils pourraient craquer." Alors, reconfiner de nouveaux territoires signerait-il l'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron ? "Il a perdu son pari", assure un président de région. Parmi les options présentes sur la table, figure un reconfinement de l'Île-de-France, voire de PACA et des Hauts-de-France. Un élu local concerné réagit : "Ça revient à reconfiner un tiers du pays. Symboliquement, c'est comme s'il reconfinait la France." À l'Élysée, on réfute cette interprétation. Pour l'heure, rien n'est tranché. "Castex et Véran poussent au reconfinement. Mais c'est le président qui décidera comme d'habitude", confie un ministre.