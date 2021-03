Covid-19 : le maire du Touquet dénonce un "deux poids, deux mesures", si le Pas-de-Calais est confiné le week-end et pas l'Ile-de-France

"Les taux d'incidence [du Covid-19] sont sensiblement les mêmes entre le Pas-de-Calais, Paris et la région Île-de-France", relève mercredi 3 mars sur franceinfo Daniel Fasquelle, maire LR du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), à la veille de la conférence de presse de Jean Castex. Paris et les sept autres départements de la petite et de la grande couronne ne seront pas reconfinés, a appris franceinfo de source gouvernementale. En revanche le Premier ministre va annoncer la mise en place d'un confinement les pochains week-ends sur l'ensemble du Pas-de-Calais, où l'épidémie flambe.

"On ne nous demande pas notre avis"

"Il y a même des départements où il y a exactement le même taux d'incidence et on décide à Paris de ne pas confiner parce que ce ne serait pas supporté par les Franciliens par contre dans le Pas-de-Calais on ne nous demande pas notre avis, on nous impose le confinement", s'étonne Daniel Fasquelle.

"On ne peut pas dans la République française avoir deux poids deux mesures. On ne peut pas traiter les habitants d'une région et les habitants d'une autre région, je ne comprends pas cette position du gouvernement", s'est agacé le maire LR du Touquet-Paris-Plage.