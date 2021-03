Covid-19: “Le couvre-feu est inhumain et inefficace”, estime Éric Coquerel (LFI)

C. Roux

C. Roux France 2 France Télévisions

“La situation dans les zones urbaines n’est plus supportable. Le couvre-feu n’est pas seulement inhumain, mais il est inefficace. Le confinement le week-end, entre ce que ça va coûter en termes psychologique et social et ce que ça va rapporter au niveau sanitaire, je crois que ce n’est vraiment pas la bonne solution”, juge Éric Coquerel, député La France insoumise, dans les “4 Vérités” mercredi 3 mars.

Le chef de file du parti, Jean-Luc Mélenchon, “a proposé d’autres choix depuis des mois, celui d’arriver à une société en roulement : organiser le fait que les gens n’aillent pas tous travailler en même temps, n’aillent pas tous en même temps dans les lieux culturels ou aux restaurants. C’est le confinement chacun son tour en quelque sorte”, explique l’élu de Seine-Saint-Denis.

“Il faut travailler sur la question de l’isolement : proposer des conditions matérielles aux gens contaminées pour qu’ils puissent s’isoler de leurs proches”, ajoute-t-il.

“Macron applique le programme de Le Pen”

La réforme de l’assurance-chômage a été présentée aux partenaires sociaux mardi. “Je suis éberlué qu’en pleine crise le gouvernement abandonne 830 000 Français qui vont perdre 22% de leurs revenus le 1er juillet. C’est un gouvernement fort avec les faibles et faible avec les forts. Pour le bonus-malus pénalisant les entreprises utilisant les contrats courts en revanche, il émet des conditions”, s'insurge-t-il.

La réforme doit permettre de réaliser 1,3 milliard d'euros d’économies. “Mais qu’est-ce que vaut 1,3 milliard quand on baisse de 10 milliards l’impôt sur la production par exemple ?”, fait remarquer le député LFI.

“Emmanuel Macron est en train d’appliquer le programme de Marine Le Pen. Donc en quoi est-ce un barrage au RN ? C’est plutôt un affluent du RN. C’est le plus mauvais candidat pour espérer battre Marine Le Pen”, conclut Éric Coquerel.