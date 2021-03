Covid-19 : le Conseil d’État autorise les résidents des Ehpad à sortir

En France, plus de 90% des résidents des Ehpad ont reçu une première dose d’un vaccin contre le Covid-19 et 50% des résidents sont même totalement vaccinés. Alors, le Conseil d’État a rendu, mercredi 3 mars, un avis qui suspend l’interdiction de sortie des résidents, qu’il juge disproportionné.

Des mesures "au cas par cas"

Selon la haute juridiction, les directeurs des Ehpad peuvent désormais prendre des mesures au cas par cas, "en fonction de la situation locale de l’épidémie et des caractéristiques de leur établissement, notamment du taux de vaccination", est-il précisé. Dans un Ehpad de Beaune (Côte-d’Or), les choses pourraient donc rapidement changer et les visites, devenir plus longues. "Je suis pour monter dans les chambres, si on le souhaite. On n’est pas obligé d’y passer deux heures, mais si on le souhaite, oui", indique à France 2, Ghislaine Guiot, fille d’une résidente de 98 ans.

