Covid-19 : le confinement a surpris les habitants de l’Eure

L. Nahon, C. Gillard, A. Sangouard, P-M. de la Foata

Parmi les 21 millions de Français confinés vendredi 19 mars à minuit, figurent les habitants de Seine-Maritime et de l’Eure, deux départements à proximité de la région parisienne. À Evreux (Eure), de nombreux habitants ne s’y attendaient pas.

Les habitants d'Évreux, dans l'Eure, ne s'attendaient pas à devoir être reconfinés pour quatre semaines. La mesure entrera en vigueur vendredi 19 mars au soir. "Ce qui est un peu dommage, c'est que, comme on est voisin de l'Île-de-France, on en subit les conséquences", affirme un passant, qui s'est dit surpris par cette annonce. La possibilité de se déplacer dans un rayon de dix kilomètres autour de chez soi ne semble pas convenir pour certaines zones du département. "On n'est pas tous en ville, c'est très difficile, parce que dix kilomètres autour de soi, quand vous êtes à la campagne, ce n'est rien", confie une habitante.

L'hôpital proche de la saturation

L'hôpital d'Évreux, qui possède le seul service de réanimation pour tout le département de l'Eure, est proche de la saturation. 70 % des lits sont occupés par des patients atteints du Covid-19. De nombreuses opérations ont déjà été déprogrammées. De leur côté, les commerces dits non-essentiels s'apprêtent à fermer leurs portes pour quatre semaines. La collection d’été venait juste de faire son apparition. Certains clients se sont pressés dans les boutiques pour faire de derniers achats.