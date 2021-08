Covid-19 : le confinement a débuté en Guadeloupe

En Guadeloupe, le reconfinement a débuté mercredi 4 août à 20 heures, pour au moins trois semaines. Comme la Martinique, également confinée, l'île fait face à une envolée des contaminations au Covid-19. Cette inquiétante augmentation provoque une saturation des services hospitaliers, alors que les habitants sont très peu vaccinés. Ce reconfinement "ne passe pas auprès d'une partie de la population", note d'ailleurs la journaliste Christelle Théophile, en duplex de Pointe-à-Pitre pour le 8 Heures de France 2, jeudi 5 août.



Des manifestations pour protester contre le pass sanitaire

"Certains accusent le coup ; c'est le cas des restaurateurs et des professionnels du tourisme, poursuit la journaliste. Ils espéraient profiter de la saison pour pouvoir rattraper les périodes d'inactivité." De plus, la règle des dix kilomètres autour du domicile à ne pas dépasser réduit les déplacements des habitants. "Le contexte est aussi celui de la contestation. Samedi dernier, et pour la troisième fois, plusieurs centaines de personnes ont manifesté Basse-Terre, dans le chef-lieu, afin de protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale", conclut Christelle Théophile.