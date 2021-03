Covid-19 : la situation d'un lycée de Drancy inquiète

Avec 36 élèves positifs au Covid-19 sur 2 400 et 11 professeurs infectés, les élèves du lycée Eugène-Delacroix de Drancy (Seine-Saint-Denis) sont allés en cours lundi 29 mars au matin, avec une certaine inquiétude. "On est stressés, on est angoissés. Personnellement, j'ai des parents à risques. Je me sentirais coupable si j'attrapais le virus et que je le transmets à mes parents. Peut-être que moi je m'en sortirais, mais pas eux", avoue une élève.



17 classes fermées sur 35

Dans le lycée, 17 classes sur 35 sont fermées. Avec le nouveau protocole sanitaire, il ne suffit plus que d'un élève testé positif pour fermer une classe dans les départements confinés, et ce, de la maternelle au lycée. Tous les autres élèves sont donc considérés cas contact et doivent effectuer un test après sept jours d'isolement. Une campagne massive de test Covid aura lieu dans l'établissement mardi 30 et mercredi 31 mars. La Seine-Saint-Denis est le département où le taux d'incidence est le plus élevé de France.