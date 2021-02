Covid-19 : la mairie de Paris plaide pour un confinement de trois semaines

La mairie propose, jeudi 25 février, qu’un confinement de trois semaines soit mis en place pour enrayer l’épidémie. "L’une des options que nous souhaiterons mettre sur la table c’est, plutôt qu’un confinement le week-end, un confinement tout court. Ne faut-il pas mieux poser la question d’un durcissement du confinement à court terme de façon à vraiment donner de l’oxygène. [Cela afin] d’avoir la perspective dans trois semaines de tout rouvrir", indique Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris.

Une semaine de concertation

Vendredi matin dans la capitale, les Parisiens sont partagés. "Si cela nous permet vraiment de repartir du bon pied, c’est plutôt bienvenu", indique un homme. "Je ne pense pas que ce soit vraiment une mesure médicale le fait de reconfiner. Donc c’est plus une mesure politique", confie un second. La concertation entre les autorités et les élus locaux va durer une semaine. La décision dépendra notamment de l’évolution de la courbe épidémique.

