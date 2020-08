Covid-19 : la France est-elle allergique au télétravail ?

Dans les locaux d'Agritel, une société de conseil, le télétravail semble déjà bien loin. La majorité des consultants sont revenus. Pourtant, il y a encore quelques mois, les bureaux étaient vides. Fin avril, les salariés travaillaient tous de chez eux. Ils ne sont aujourd'hui plus que deux. "Nous avons deux informaticiens qui sont en télétravail en permanence. Ils sont aussi efficaces car ils n'ont pas besoin spécialement d'échanger et ils peuvent travailler à distance", explique Michel Portier, le directeur général de l'entreprise.

Les salariés préfèrent le présentiel

Les autres salariés peuvent encore avoir une journée de télétravail quand ils le souhaitent, mais tous ont voulu revenir après le confinement. "C'est quand même plus agréable d'être en interaction avec nos collègues, d'échanger, et d'être sur site dans un contexte plus professionnel, et de séparer sa vie professionnelle et sa vie privée", estime l'un des employés. Le gouvernement réfléchit aujourd'hui à de nouvelles règles pour mieux encadrer le télétravail dans chaque entreprise.

Le JT

Les autres sujets du JT