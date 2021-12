Covid-19 : la Chine veut une stratégie "zéro Covid"

En Chine, malgré le faible nombre de cas de Covid-19, la ville de Xi'an est strictement confinée. La nourriture commence à manquer et les habitants alertent sur les réseaux sociaux.Les scènes d'humiliation publique sont spectaculaires pour ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. Menottés et entourés de gardes en combinaison, quatre hommes sont accusés d'avoir fait entrer des étrangers en Chine malgré la fermeture des frontières. Ils ont défilé dans les rues avec une photo et leur nom sur une pancarte. Cette méthode de dissuasion est interdite par le gouvernement chinois et dénoncée par la presse.

2,5 millions de tests analysés

Face à la crise sanitaire, les autorités de la ville ont décidé de confiner les 13 millions d'habitants depuis une semaine. Tous les trois jours, ils sont ravitaillés en nourriture et pour beaucoup les denrées ne sont pas assez suffisantes. Les autorités reconnaissent que les restrictions pèsent sur l'approvisionnement en nourriture. 160 000 personnes ont été déployées pour effectuer des prélèvements concernant le Covid-19. "Nous sommes en mesure d'analyser 2,5 millions de tests PCR par jour avec notre méthode", rapporte Li Peng, directeur adjoint d'un centre de test.