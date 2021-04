Covid-19 : la Belgique et la Suisse vont alléger les restrictions sanitaires

Boire un café en terrasse sur la Grand-Place de Bruxelles (Belgique) sera bientôt possible. C’est l’un des assouplissements annoncés, mardi 14 avril, par le Premier ministre belge. "On ne peut pas être aveugle par rapport à la situation dans les soins de santé. Mais on ne peut pas être sourd non plus à la demande de perspectives", a indiqué Alexander de Croo. Dès lundi 19 avril, les frontières fermées depuis janvier vont rouvrir. Fortement déconseillés, les voyages non essentiels n’en seront pas moins autorisés.

Situation sanitaire dégradée en Suisse

Lundi également, les enfants inscrits en maternelle et en primaire retrouveront le chemin de l’école. Dès lundi 26 avril, les commerces non-essentiels, coiffeurs ou esthéticiennes, pourront à nouveau accueillir des clients. Samedi 8 mai, il sera possible pour les Belges de manger ou de boire un verre en terrasse. De son côté, la Suisse s’apprête à assouplir ses restrictions. Dès lundi 19 avril, terrasses, cinémas, théâtres et salles de sport rouvriront sous certaines conditions. Pourtant, ces dernières semaines, la situation épidémiologique s’est encore dégradée dans le pays.