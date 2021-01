Covid-19 : "Il vaut mieux prévenir une crise que de la gérer", analyse le chercheur Mircea Sofonea, qui plaide pour un reconfinement en France

"Il vaut mieux prévenir une crise que de la gérer", analyse le chercheur Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l’université de Montpellier, interrogé jeudi 21 janvier sur franceinfo à propos de l'épidémie de Covid-19. Selon le chercheur, un reconfinement anticipé permettrait d'éviter la circulation du virus et d'atténuer la durée de ce troisième confinement, pour l'instant écarté par le gouvernement.

"Le variant est présent, il est plus contagieux, si on espère une nouvelle fois que ce qui arrive chez nos voisins n'arrivera pas chez nous, on risque de devoir se confiner à nouveau pendant de longues semaines et avec une forte incertitude."