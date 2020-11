Covid-19 : "Il ne faut pas que les personnes handicapées soient les premières victimes de cette crise économique", estime la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel

Sophie Cluzel a annoncé le maintien de la 4e édition du DuoDay qui permet la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires. Toutefois cette année, cette journée se tiendra principalement à distance.

Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, a affirmé samedi 7 novembre sur franceinfo qu'il ne fallait pas que les personnes en situation de handicap "soient les premières victimes de cette crise économique", qui découle de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour les maintenir dans l'emploi, Sophie Cluzel a annoncé le maintien de la 4e édition du DuoDay le 19 novembre qui se tiendra, confinement oblige, en grande partie à distance. L'opération DuoDay permettra la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associations.

franceinfo : Comment les personnes handicapées vivent ce nouveau confinement ?

Sophie Cluzel : Tous les établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap sont ouverts, enfants, adultes, internat, externat, les services d'accompagnement, à la grande différence du premier confinement. C'est un très grand soulagement. Les transports continuent vers les établissements. Les sorties aussi pendant le week-end continuent avec toutes les précautions. S'il y a un cas de Covid-19 dans la famille ou dans l'établissement, nous sommes extrêmement prudents. Donc protocole sanitaire renforcé, mais pour autant, l'accompagnement continue. Tous les libéraux aussi continuent d'accompagner, les orthophonistes, les psychomotriciens, les rééducateurs.

Comment sont encadrées les visites des familles ?

C'est dans le dialogue avec les familles. Elles sont programmées, mais il était très important de maintenir le lien. Le président de la République l'avait vraiment signifié. Il nous faut maintenir ce lien et éviter l'isolement des personnes. C'est très important. C'est pour cela que dès le début, il y a une dérogation pour pouvoir avoir des sorties avec les personnes et leurs accompagnants. Je profite aussi de dire qu'il n'y a plus besoin d'attestation de sortie pour les personnes aveugles. Tout de suite, nous avons réactivé justement cette dérogation parce qu'il leur était impossible de pouvoir les télécharger.

En Haute-Savoie, une association qui gère des structures d'accueil de personnes handicapées mentales a lancé un appel à volontaires pour venir compenser les absences de personnels touchés par le Covid-19. Comment pallier ces absences ?

Comme partout. C'est un vrai problème. Il y a certains professionnels malades, donc il faut pouvoir se mobiliser. Nous essayons de mutualiser justement les ressources. Il y a la possibilité d'accéder au service civique puisque nous avons lancé plus de 100 000 jeunes en service civique qui peuvent venir en appui, par exemple, pour accompagner les sorties, pour être auprès des familles et des aidants. Nous faisons feu de tout bois en coopération complète pour pouvoir justement pallier ces difficultés.

La crise est aussi économique. Que va faire le gouvernement pour l'emploi des personnes handicapées ?

C'est un vrai sujet. C'est pour ça que tout de suite j'ai voulu que la "mesure jeune", c'est-à-dire les 4 000 euros de subvention pour l'emploi des jeunes, soit pour les personnes handicapées quel que soit l'âge et 8 000 euros aussi pour les contrats d'apprentissage. Nous maintenons le DuoDay le 19 novembre, parce qu'il faut maintenir justement l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Ce DuoDay sera massivement distanciel. Nous avons voulu le maintenir parce qu'il ne faut pas que les personnes handicapées soient les premières victimes de cette crise économique. Nous mettons tout en œuvre pour accompagner les entreprises et les personnes handicapées pour le maintien dans l'emploi en privilégiant encore une fois le télétravail.