Covid-19 : "Il faut qu'on soit très attentif au milieu scolaire", prévient Jérôme Salomon

La rentrée scolaire est au centre de l'attention. A la veille du retour des élèves en classe, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, s'inquiète des possibles brassages de population engendrées par la fin des vacances scolaires, alors que le nouveau variant du coronavirus pourrait être plus contagieux pour les jeunes.

"Les enfants reviennent de différents endroits, en France ou à l'étranger, ça peut rebattre les cartes de la situation épidémiologique", affirme-t-il, dans un entretien au Journal du dimanche, paru le 3 janvier. Quant aux deux souches, elles "ne sont pas forcément plus dangereuses mais elles sont nettement plus contagieuses. Elles toucheraient aussi davantage les jeunes (...) Il faut donc qu'on soit très attentif au milieu scolaire et universitaire".

Après plus de deux mois de "distanciel", les universités pourront dès lundi accueillir quelques élèves, mais beaucoup attendront la semaine suivante pour concilier au mieux contraintes sanitaires, examens et fatigue. Le Conseil scientifique a d'ores et déjà dit craindre un rebond "incontrôlé" dans les prochaines semaines, notamment en raison des fêtes de fin d'année, marquées aussi par l'organisation de quelques fêtes clandestines pour le réveillon.