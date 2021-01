Covid-19 : "Il faut freiner l'épidémie", mais l'ouverture des écoles et des universités est "essentielle", juge François Bayrou

Alors que le gouvernement se laisse encore au moins jusqu'à la fin de la semaine pour juger de l'efficacité du couvre-feu, de nombreux scientifiques plaident pour un troisième confinement en France afin de stopper la propagation de l'épidémie de Covid-19. "Il faut freiner autant que possible l'épidémie", affirme François Bayrou mardi 26 janvier sur France Inter. "Mais qu'on laisse ouvert ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, ce sont les écoles", et "les universités".

"La recherche d'équilibre, qui est la mission des gouvernants, c'est qu'on freine autant que possible l'épidémie", assure François Bayrou, maire de Pau et Haut-commissaire au Plan. "Mais qu'on laisse ouvert ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, ce sont les écoles. Parce que ça permet aux parents d'avoir une vie à la fois sociale et familiale. Et ce qui, pour moi, est essentiel et je sais très bien que c'est difficile, c'est de penser aux universités" estime François Bayrou. Il poursuit : "Entre 18 et 25 ans, c'est un âge moins facile qu'on ne le croit quand on l'a dépassé : ce n'est pas un âge où tout va de soi. Et dans la formation de la personnalité, la rencontre avec l'autre, les autres de son âge, les enseignants, c'est absolument vital."

À propos de l'épidémie en général qui entame sa deuxième année, le président du MoDem ressent la lassitude des Français mais n'est pas inquiet. "J'ai une certitude, c'est qu'on va s'en sortir. On s'est sorti de guerres absolument terribles, avec des millions de morts et Dieu sait que ça a été pour le pays une saignée séculaire. On va se sortir de cette épidémie. C'est un pays qui a en lui des ressources, des forces, une capacité, une latitude."