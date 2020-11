Covid-19 : face à la crise sanitaire, le Père Noël fait preuve d’imagination

Le Père Noël l’a promis, ce n’est pas un virus qui va l’empêcher de faire sa tournée. À son secrétariat, les lutins sont déjà à pied d’œuvre pour enregistrer les commandes. Partout dans le monde, le Père Noël s'adapte à ce contexte particulier, à l'approche des fêtes de fin d'année. Aux États-Unis, Covid oblige, le contact se fait à travers une vitre. En Angleterre, le Père Noël se prépare pour une tournée inédite. Pour échanger avec les enfants, il apprend à maîtriser l’ordinateur. Pas évident quand on vient du fin fond de la Laponie.

Une discussion vidéo avec le Père Noël

En France, il est déjà possible de passer commande via des applications. La famille Hingant s’apprête à réaliser un appel vidéo avec le Père Noël, à qui Juliette et Naël vont pouvoir demander leurs cadeaux. Dix minutes d’échange avec lui, avec en prime, un enregistrement vidéo souvenir de la discussion. "C’est une idée qui me semble innovante, dans le sens où on est quand même dans un contexte assez morose", estime leur mère, Marie Hingant. Ce qui est sûr, c’est que la tournée du Père Noël est maintenue. Il l’a confirmé en personne aux équipes de France Télévisions.

