Covid-19 en Martinique : les touristes doivent organiser leur départ anticipé

Les vacances de rêve ont tourné court pour Laurence Elgui, qui avait loué un appartement en Martinique pour tout le mois d'août. Avec les nouvelles restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre le Covid-19, elle doit quitter sa location de manière anticipée. "C'est bien gentil de nous demander de rentrer, mais comment ? Jusqu'à ce matin, c'était assez flou, impossible de joindre la compagnie aérienne", explique cette touriste, mardi 10 août.

Des vols complets

Elle n'est pas la seule à se poser la question. Une agence de voyage spécialisée a reçu plus de 1 000 appels en une journée, ce qui est difficile à gérer en pleine période de congés. "On se retrouve avec un nombre extrêmement important d'appels, de mails, de clients qui souhaitent savoir comment faire pour rentrer. Le problème c'est que les vols sont complets, et qu'ils sont coincés", explique Cédric de Laprade, dirigeant de l'agence Voyages Antillais. Les compagnies aériennes promettent d'être au rendez-vous pour les rapatriements, et des vols supplémentaires devraient être rajoutés.