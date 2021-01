Covid-19 : "En Angleterre, ils n'arrivent pas à s'en sortir", car le variant anglais "résiste au confinement"

Le Pr Philippe Froguel, généticien et endocrinologue au CHRU de Lille, affirme lundi 25 janvier sur franceinfo que le variant anglais du Covid-19 "résiste au confinement" en Angleterre.

Selon lui, "il peut y avoir une explosion qui se fait en 15 jours" en France. Dans ce cas, "cela va toucher tous les âges et ça va engorger les hôpitaux", souligne-t-il. Les Britanniques "conseillent de confiner tout de suite", note-t-il. "Pourquoi ? Parce qu’en Angleterre, ils n'arrivent pas à s'en sortir."

Ils ont fait un confinement assez dur depuis Noël et ils n'arrivent pas à diminuer la circulation du virus parce que cette variante anglaise est prépondérante, 98%, et elle résiste au confinement. Pr Philippe Froguel à franceinfo

La période est "un peu de calme" dans les hôpitaux en ce moment en France, selon lui, mais "si la variante anglaise se développe, comme cela a l’air d'être le cas, on va avoir plein de clusters, beaucoup plus facilement, et il peut y avoir une explosion qui se fait en 15 jours." "C'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre et dans ce cas-là, cela va toucher tous les âges et ça va engorger les hôpitaux", assure-il. Pour le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, les variants du Covid représentent l’"équivalent d’une nouvelle pandémie".

Philippe Froguel est plus prudent : "Est-ce qu'on est en train d'avoir cette fameuse deuxième pandémie dont parle M. Delfraissy. C’est tout à fait discutable, au sens propre du terme. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas vrai non plus", a-t-il estimé.