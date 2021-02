Covid-19 : Dunkerque peut-elle éviter le reconfinement ?

La ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes, a dû être reconfinée pour deux week-ends. Celle de Dunkerque pourra-t-elle déjouer pareil scénario ? Le taux d’incidence, quatre fois supérieur à la moyenne nationale, inquiète les autorités, rapporte France 3, mardi 23 février. Les contaminations explosent et le maire, Patrice Vergriete, demande au Premier ministre de laisser une dernière chance aux habitants.

Des habitants mobilisés

Patrice Vergriete plaide pour une mobilisation générale afin d'éviter le reconfinement. "C’est une immense campagne autour d’un slogan : zéro rassemblement, zéro regroupement, a déclaré l'élu lundi 22 février. Avec la mobilisation de toutes les mairies, de la communauté urbaine, pour appeler tous les employeurs du territoire, pour leur demander de mettre à fond le télétravail".

Les habitants, de leur côté, se préparent à un éventuel reconfinement. Deux jeunes hommes assurent être prêts à s’y conformer et faire l’effort pour sauver la vie de leurs compatriotes. "On peut sacrifier trois semaines, et après on repart à zéro", ajoute une femme.

