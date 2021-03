Covid-19 : de nouvelles restrictions attendues dans les territoires les plus touchés

Jean Castex doit s’exprimer jeudi lors d’une conférence de presse, afin d’évoquer la mise en place de nouvelles mesures dans les départements les plus touchés. L’idée d’un confinement le week-end est envisagée dans ces territoires placés sous "haute surveillance", mais ce n’est pas la seule option. "L’évolution de l’épidémie étant très disparate dans les départements les plus touchés, (…) il s’agira d’une approche au cas par cas", explique la journaliste Valérie Astruc en direct depuis l’Élysée. "Dans les départements de la région Île-de-France, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, un confinement est envisagé le week-end même si Emmanuel Macron ne veut l’envisager qu’en dernier recours", ajoute-t-elle.

Port du masque élargi dans d’autres départements

"En revanche, certains départements comme les Bouches-du-Rhône, le Rhône, l’Aine et la Saône, connaissent une stabilisation de l’épidémie. En conséquence, d’autres mesures sont à l’étude comme l’extension du port obligatoire du masque", poursuit-elle. Valérie Astruc conclut : "Emmanuel Macron veut limiter au maximum le reconfinement le week-end aux seules zones à risques".

Le JT

Les autres sujets du JT