Covid-19 : ces départements sous la menace d'un reconfinement

F. Prabonnaud, T. Souman, O. Martin, C. La Rocca, P. Fivet, P. Brame

16 départements - soit 21 millions de Français - sont confinés depuis vendredi 19 mars à minuit. Samedi, le reste du pays a pu profiter d'une journée presque normale, comme à Lyon (Rhône), où les magasins de vêtements faisaient encore le plein. Mais le département est lui aussi sous la menace. "L'épidémie va se propager et nous, au bout d'un moment, on va y avoir droit", se résigne une passante.

14 départements ont dépassé le seuil des 250 contaminations pour 100 000 habitants

Les 16 départements reconfinés dépassent le seuil des 250 contaminations pour 100 000 habitants. Mais, samedi 20 mars, 14 autres ont franchi cette barre, dont les Bouches-du-Rhône et le Rhône. Pour décider de mesures plus contraignantes, le gouvernement s'appuie sur plusieurs indicateurs, dont la tension hospitalière. Or à l'hôpital Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), tous les lits de réanimation sont presque occupés. Les autorités sanitaires surveillent aussi la dynamique épidémique.