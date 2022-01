Covid-19 : certains y échappent, grâce à un système immunitaire plus résistant

A.-C. Roth, F. Nicotra, C. Ferrer, V. Vermot-Gaud, F. Rombaldi, C. Apiou

Caroline Paracchini est coiffeuse à Ajaccio (Corse). Les clients défilent dans son salon, et pourtant jusqu'à maintenant, elle n'a jamais attrapé le Covid. "Je respecte les gestes barrières, on se lave les mains toute la journée et on accepte que les clients avec des masques", dit-elle. Au-delà des précautions et de la vaccination, une question : pourquoi après deux ans d'épidémie, certains passent-ils entre les mailles du filet ?

Immunité croisée

Chacun y va de son explication. "Nous sommes retraités et donc on court moins de risques que les gens qui travaillent, qui prennent le métro", selon un passant. Parmi les pistes étudiées, il y a l'inégalité de nos systèmes immunitaires, certains sont tout simplement plus résistants que d'autres. Peut-être aussi des facteurs génétiques, et l'immunité croisée conférée par des infections antérieures. Autre piste envisagée : le groupe sanguin. Le groupe 0 pourrait avoir un effet protecteur, mais l'hypothèse reste à confirmer.