Covid-19 : 7 Français sur 10 estiment qu'un reconfinement est inévitable, selon notre sondage

Sept Français sur dix (69%) estiment qu'un reconfinement est inévitable, selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting* pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 4 février. Ce sentiment est partagé par l'ensemble de la population, quel que soit le milieu social.

C'est ce que pensent 70% des CSP+ et 73% des CSP-. Et toutes les sensibilités politiques se rejoignent sur ce point. Il sont 77% des proches du PS, 73% des RN, 71% des Insoumis, 68% des sympathisants EELV, et 60% des LR sont du même avis. Et dans une moindre mesure, les proches des Marcheurs sont également sur la même impression. Ils sont 58% à penser que le reconfinement est inévitable.

Une majorité de Français défiante vis-à-vis de l'exécutif

Face à cette situation, les Français ne font toujours pas confiance au gouvernement pour gérer la crise sanitaire. Selon ce sondage, ils sont six sur dix (60%) à exprimer leur défiance face à l'exécutif, presqu'autant qu'à l'automne dernier, avant le second confinement. À l'époque, 64% des sondés affirmaient leur manque de confiance.

À l'exception des Marcheurs, qui témoignent à 89% de leur confiance dans le gouvernement, toutes les sensibilités politiques sont majoritairement défiantes. Plus de la moitié des LR (53%), des proches du PS et des écologistes (56%) n'accordent pas de crédit à l'exécutif. Et plus de huit sympathisants RN sur dix (86%) n'accordent aucun crédit au pouvoir.

Cette défiance se traduit dans le jugement sévère des Français sur le gouvernement. Selon cette enquête, plus de sept sondés sur dix (71%) estiment que l'exécutif n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. 81% des Français trouvent que l'équipe gouvernementale ne sait pas où elle va et n'est pas claire (78%). Et pour les trois quarts des personnes interrogées, le gouvernement ne rassure pas (75%) et ne leur dit pas la vérité (73%).

*Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 3 et 4 février 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.