Covid-19 : 16 départements reconfinés pour quatre semaines

Un nouveau tour de vis était attendu et il vient d’être annoncé par Jean Castex, à l’occasion d’une conférence de presse le jeudi 18 mars. "La situation se dégrade. (…) Elle appelle des mesures beaucoup plus fortes, dans un plus grand nombre de départements", a ainsi indiqué le Premier ministre. Conséquence, les régions de l’Île-de-France et des Hauts-de-France sont désormais concernées par un nouveau confinement, tout comme les départements de la Seine-Maritime, de l’Eure et des Alpes Maritimes. Au total, plus de 20 millions de Français sont soumis à ces nouvelles mesures.

Reprise de la vaccination avec AstraZeneca

Le confinement est mis en place la semaine et le week-end. Les déplacements sont limités à 10 kilomètres, mais sans limite de temps. L’attestation redevient obligatoire. Dans les territoires concernés, les déplacements inter-régions sont interdits, et seuls les commerces essentiels restent ouverts. Quant aux établissements scolaires, les écoles et collèges restent ouverts, alors que les lycées passent en demi-jauge. Autre mesure annoncée par le Premier ministre : le couvre-feu est repoussé sur l’ensemble du territoire à 19 heures, à compter de samedi 20 mars. Enfin, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca devrait reprendre dès vendredi 19 mars.