Covid-19 : 16 départements concernés par un nouveau confinement, le couvre-feu décalé à 19 heures

Dès vendredi 19 mars à minuit, un tiers des Français vont être reconfinés pendant quatre semaines pour freiner la troisième vague de l’épidémie. Dans les 16 départements concernés, les écoles restent ouvertes et les sorties en plein air sont autorisées.

Maintes fois repoussées, les nouvelles mesures de confinement ont été dévoilées jeudi 18 mars. Elles concernent 16 départements, ceux de l’Île-de-France, des Hauts-de-France, mais aussi l’Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. Soit, en tout, plus de 21 millions de Français. "Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l’épidémie interviendront à compter de ce vendredi [19 mars] soir minuit et ce pour quatre semaines", a précisé le Premier ministre Jean Castex.

Collèges ouverts

Concrètement, les écoles primaires et maternelles ainsi que les collèges resteront ouverts. Les lieux de culte également. À l’inverse, dans les départements concernés, les commerces seront fortement impactés car seuls ceux vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Le gouvernement entend aussi encourager le télétravail. Pour pratiquer une activité extérieure, une attestation sera nécessaire mais les conditions seront assouplies par rapport au confinement précédent. Enfin, sur l’ensemble du territoire, le couvre-feu n’entrera plus en vigueur à 18 heures mais à 19 heures.