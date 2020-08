Coronavirus : une nouvelle vague à l’automne ?

Selon le dernier rapport du Conseil scientifique, une seconde vague de coronavirus est hautement probable à l’automne. Le Conseil a insisté sur l’importance des mesures barrières en rappelant que la situation était en grande partie entre les mains des citoyens. Plusieurs signes montrent une accélération de la diffusion du virus. La journaliste Maëlys Septembre était en plateau lors du 12/13 pour décrypter les derniers chiffres officiels.

Le solde des réanimations redevient positif

"Il y a plusieurs données qui peuvent inquiéter. D’abord, le solde entre les entrées et les sorties de patients en réanimation. Il est redevenu positif entre vendredi et hier, +13. C’est une première remontée significative de cette donnée depuis le déconfinement. On compte désormais 384 patients en réanimation, contre 371 vendredi. Autres données peu rassurantes : le nombre de contaminations et le nombre de foyers épidémiques", a commenté la journaliste.