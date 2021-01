Coronavirus : une étudiante en détresse interpelle Emmanuel Macron

"A 19 ans, j’ai l’impression d’être morte. Je n’ai plus de rêves...", a écrit notamment Heïdi Soupault, étudiante à Strasbourg (Bas-Rhin), à Emmanuel Macron. “J’aimerais qu’on fasse un geste envers nous”, indique-t-elle sur franceinfo mercredi 13 janvier.

"Je ne fais pas partie de ceux qui ont le plus de difficultés, mais je trouve que dans mon école, l’administration essaie de faire de son mieux. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des efforts qui sont réalisés, mais pas forcément au bon endroit. Il faut du renouveau pédagogique, on nous plaque un système sur nos vies comme si on était encore en présentiel", explique-t-elle.

"Vie monotone"

"On n’a pas de douleurs physiques, mais les jours se ressemblent et se suivent. La vie est monotone, même si je suis entouré par mes proches, donc pour les plus isoler, je sais que c’est bien pire", raconte-t-elle. "Retourner en cours serait, pour beaucoup je pense, bénéfique", conclut Heïdi Soupault.

