Coronavirus : un "confinement très serré" fait partie des scénarios envisagés par l'exécutif

L'exécutif souhaite attendre le résultat d'analyses supplémentaires avant de se prononcer sur un reconfinement. Difficile de choisir une bonne option acceptable par l'opinion publique. "Il y avait jusqu'alors deux critères : le sanitaire et l'économique. Il y en a désormais un troisième [...] : l'aspect psychologique. Plus le temps passe, plus cela pèse sur le moral des Français", rapporte le journaliste Guillaume Daret en direct devant l'Élysée pour le 19/20, mercredi 27 janvier.



Plusieurs hypothèses sur la table



Emmanuel Macron a donc demandé des éléments complémentaires sur les conséquences des différents scénarios sur la table. Un confinement "très serré", selon les mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ne serait pas impossible. "Autre hypothèse : une solution mixte avec, par exemple, un couvre-feu la semaine, un confinement uniquement le week-end", poursuit le journaliste. La limitation ou même l'interdiction des déplacements entre les régions sont également envisagées.

