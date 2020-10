Coronavirus : les restaurants restent ouverts

À la suite des nouvelles mesures sanitaires annoncées lundi 5 octobre, les bars de la capitale devront fermer pour au minimum 15 jours, dès le mardi 6 octobre. De leur côté, les restaurateurs sont soulagés. Leurs commerces pourront rester ouverts sans limites horaires. "Il faut arrêter d'infantiliser les Français et les Françaises. Demain si vous allez dans un établissement qui ne respecte pas les gestes barrières, que vous ne nous vous sentez pas en sécurité, vous êtes un adulte responsable, vous vous levez et vous partez", explique Stéphane Manigold, restaurateur et porte-parole du collectif "restons ouverts".

Un nouveau protocole sanitaire

Les restaurants sont soumis à un nouveau protocole. Les tables devront être espacées d'au moins un mètre, seulement six personnes pourront s'asseoir en même temps à table. Enfin, il sera obligatoire de prendre les coordonnées des clients pour le traçage éventuel, le paiement à table et le masque reste obligatoire tout le temps, sauf au moment de manger. Les clients sont prêts à s'y conformer : "S'il faut laisser son nom pour éventuellement repérer les cas contacts, on le fera avec plaisir. Si les restaurants en France restent ouverts", explique un consommateur.

Le JT

Les autres sujets du JT