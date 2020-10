Coronavirus : les nouvelles mesures ne sont pas encore tranchées

Tout n’est pas tranché. Un conseil de défense s’est tenu mardi 13 octobre pendant trois heures. On prépare les esprits à un tour de vis. Mais le casse-tête demeure : trouver la bonne formule pour limiter la circulation du Covid-19 sans trop impacter l’économie sans oublier le consentement des Français.

Un couvre-feu a des conséquences lourdes

Une des pistes qui circule est celle du couvre-feu. Tout le monde n’est pas d’accord à l’Elysée. Certains plaident pour qu’il soit en vigueur partout en France, d’autres seulement dans les villes en alerte maximale. Le président l’annoncera-t-il mercredi soir à la télévision ?

Il faut pouvoir le faire respecter en mobilisant des forces de l’ordre supplémentaires. Les conséquences sont lourdes : les commerces ferment. Il n’est plus possible de circuler. En tout cas, Emmanuel Macron tentera de remettre de la clarté dans son discours et de répondre aux inquiétudes à l’heure où les Français font de moins en moins confiance au gouvernement.

