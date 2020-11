Coronavirus : les Français se déplacent plus que lors du premier confinement

Lors de ce deuxième déconfinement, les Français ont changé leurs habitudes. 10% d’entre eux ont choisi de quitter leur domicile pour se confiner ailleurs, notamment dans des résidences secondaires, selon un sondage Odoxa-CGI pour franceinfo, dévoilé lundi 30 novembre. Cela concerne tout de même cinq millions de personnes, c’est beaucoup plus que lors du premier confinement, environ un million de personnes supplémentaires. Cela concerne notamment les cadres (17% d’entre eux) et les étudiants : 42% d’entre eux ont choisi de quitter leur appartement pour se confiner chez leurs parents. Deux chiffres qui ont été multipliés par deux par rapport au printemps dernier.

32% de Français déprimés

Les Français sortent aussi davantage de chez eux, ils déclarent sortir une fois par jour contre deux fois par semaine lors du premier confinement. Ceux qui sortent le plus sont les actifs, les personnes âgées entre 39 et 45 ans, ils déclarent plus de huit sorties par semaine. On peut trouver des raisons psychologiques à cette bougeotte : 32% de Français se disent déprimés.

