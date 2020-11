Coronavirus : le reconfinement est-il respecté ?

Les rues se vident, les rideaux des boutiques sont baissés : lundi 2 novembre, à Lille (Nord), les effets du confinement sont visibles. Les Lillois sont résignés mais déterminés à respecter les mesures. "Je suis dans la catégorie des vulnérables, je n'ai pas envie de la transmettre ni de l'avoir, oui je me résigne facilement, mais je n'aime pas trop", témoigne un passant lillois au micro de France Télévisions.



Lille est la deuxième métropole la plus touchée

Avec un taux d'incidence de 918 personnes positives au Covid-19 pour 100 000 habitants, Lille est la seconde métropole la plus touchée par l'épidémie. Pour certains, le confinement est donc indispensable. "Je pense que c'est un effort collectif, si tout le monde ne s'y met pas on ne sortira jamais de cette crise et ça risque d'être allongé, ça va augmenter la période dure pour la plupart des commerçants. Il vaut mieux que tout le monde joue le jeu", explique un riverain.

