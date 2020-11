Coronavirus : le confinement allégé pour Noël

Lors de son allocution mardi 24 novembre, Emmanuel Macron a annoncé un assouplissement des restrictions de déplacement. À partir de samedi, les séances de sport et balades quotidiennes ne seront plus limitées à une heure dans un périmètre d'un kilomètre. Désormais, les Français pourront passer trois heures à faire de l'exercice dans un rayon de 20 kilomètres. "Une heure, ça passe très vite. Ça va être une vraie bouffée d'air", se livre une cycliste parisienne interrogée par le 12/13.

Des attestations toujours obligatoires

Les attestations restent obligatoires mais les motifs de déplacement seront plus nombreux. Avec la réouverture des commerces samedi, tous les types d'achat seront désormais autorisés et il sera à nouveau possible de se rendre dans les lieux de culte. À partir du 15 décembre, si le nombre de contaminations continue de diminuer, les Français pourront partir en vacances sans restriction géographique mais il y aura un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin, sauf pour les réveillons de Noël et du jour de l'an.

