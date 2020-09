Coronavirus : "L’absence de respect des mesures a entraîné une explosion du nombre de cas", selon le Dr Deray

"L’été a été extrêmement relâché, avec l’absence de respect des mesures barrières", estime Gilbert Deray, professeur de médecine et chef du service de néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Signataire d’une tribune intitulée "Des mesures radicales dès ce week-end pour des vacances de la Toussaint sereines", il appelle à davantage de rigueur dans le respect des règles sanitaires.

Le Pr Raoult, sa "contre-boussole"

"L’absence de respect des mesures a entraîné une explosion du nombre de cas. Après des cas contacts chez les jeunes, on voit maintenant des hôpitaux qui se remplissent et des services de réanimation qui se remplissent aussi, appuie le médecin dans les "4 Vérités" mardi 29 septembre. "Est-ce qu’on va pouvoir éviter un reconfinement ? Oui. Est-ce qu’on va pouvoir éviter que des hommes et des femmes meurent alors qu’ils auraient pu rester vivants ? Non", assure-t-il. Le professeur Raoult reproche quant à lui à ses collègues de diffuser des messages alarmistes. "Moi maintenant, il me sert de contre-boussole, tance le Dr Gilbert Deray. Puisqu’il se trompe dans tout ce qu’il dit, cela m’inquiète encore plus".