Coronavirus : l'Irlande reconfine pour sauver Noël

Serrer les dents maintenant, pour sourire à Noël. Voilà le principe de la course contre la montre dans laquelle sont lancés les Irlandais. Face à la seconde vague, un reconfinement général à partir de mercredi 21 octobre en soirée a été décidé. C'est une première en Europe. Le gouvernement irlandais veut sauver la période des fêtes pour le bien des commerçants et du moral des habitants. "Chaque Noël est important, mais cette année, il l'est particulièrement", a estimé Micheál Martin, le Premier ministre irlandais.

Objectif : 25 décembre

Comme au mois de mars, fermeture de tous les commerces non-essentiels. Les bars et restaurants ne vendront plus qu'à emporter. Interdiction également de sortir de chez soi, sauf pour faire du sport dans un rayon de 5 km. Seules les écoles vont rester ouvertes. Ces mesures sont bien acceptées sur place. Et pour cause, les Irlandais partagent le même objectif : celui du 25 décembre.